Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Düğünde karşılaşan amca oğullarından kanlı hesaplaşma: 1 yaralı

Gaziantep'te bir kişi, düğünde karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan amcasının oğlunu silahla vurarak yaraladı.

Düğünde karşılaşan amca oğullarından kanlı hesaplaşma: 1 yaralı

25 Ağustos 2018 00:04

İddiaya göre, Gaziantep Şahinbey ilçesi güneykent Mahallesi'nde bir yakınlarının düğününde karşılaşan Salih ve Ömer Ö., aralarındaki alacak ve verecek nedeniyle tartışmaya başladı. Düğün salonundaki tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Salih Ö. belindeki silahı çıkararak 3 el ateş etti. Ömer Ö. kanlar içerisinde yere yığılırken Salih Ö. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Ömer Ö. olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mehmet Bulut
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç