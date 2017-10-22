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Düğünde kız tarafı ile erkek tarafı kavga etti, gelin ile birlikte 11 kişi yaralandı

Samsun'da düğünde kız tarafı ile damat tarafının kavga etmesi sonucu aralarında gelinin de bulunduğu 11 kişi hastanelik oldu.

Düğünde kız tarafı ile erkek tarafı kavga etti, gelin ile birlikte 11 kişi yaralandı

22 Ekim 2017 18:47
Düğünde kız tarafı ile erkek tarafı kavga etti, gelin ile birlikte 11 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.(24) adlı genç ile D.B.(18) adlı genç kız evlenme kararı verdi. Ailelerin da rızasıyla damat tarafının evinin önünde düğün töreni düzenlendi. Düğün töreni sırasında gelin tarafı ile erkek tarafı arasında takılar yüzünden kavga çıktı. Kavgada gelin D.B. ile gelin tarafından E.B.(29), S.B.(22), T.B.(28), G.B.(43) ve A.B.(54) darp sonucu, damat tarafından S.A. bıçaklanarak, F.A., A.A., S.A. ve N.A. ise darp sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis her iki hastanede güvenlik geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

Etiketler: düğün, kavga, Samsun

 

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Toplam Yorum (1)

  • mb07 : 22 Ekim 2017, Pazar 23:33
    00
    Siz evlenmeyin kardeş. Hiç gerek yok. Azalarak tükenin, bir zahmet.
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