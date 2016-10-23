Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aydınlık Mahallesi'nde bir düğünde yaşandı. Düğüne davetli olarak katılan Mehmet Salih Özkan (48), kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancasından çıkan mermiyle karnından vuruldu. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Suruç Devlet Hastanesi'ne, oradan da Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Özkan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis silahı ateşleyen kişiyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Şinasi İnan

ŞANLIURFA