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Düğünde patlatılan havai fişek yangına sebep oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir düğünde patlatıldığı iddia edilen havai fişekler yangına sebep oldu.

Düğünde patlatılan havai fişek yangına sebep oldu

17 Haziran 2018 00:01

Antakya’da Orhanlı Mahallesi 6'ncı sokakta bir düğünde atıldığı iddia edilen havai fişekler mahalle arasında yer alan hasır fabrikasına düştü. Havai fişeklerin temasıyla beraber alev alan hasır fabrikasına çevre sakinlerinin haber vermesiyle çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden Hatay Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri yan tarafında bulunan ilaç deposuna sıçramaması için önlem aldı. Mahalle sakinleri, yanan hasır fabrikası ve ilaç deposu sahipleri çevrede bulunan düğün salonundan havai fişek atılmasına tepki göstererek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan zehirlenerek olay yerinde bulunan ambulansta müşahede altında tutuldu. İtfaiye çalışanının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma işlemleri yaparken, fabrika kullanılamaz hale geldi.
Mehmet Bayrak
 

 

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