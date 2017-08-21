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Düğünde silahını konuşturdu... Tepki alınca 'Teşkilatı buraya yığarım' dedi

Bursa’ da bir düğün töreninde art arda silahını ateşleyen takım elbiseli kişi kameralar tarafından görüntülendi. Polis olduğu öne sürülen kişi, düğüne katılanlar tarafından uyarılınca onlara tepki gösterip, "teşkilatı buraya yığarım" diye konuştu.

Düğünde silahını konuşturdu... Tepki alınca Teşkilatı buraya yığarım dedi

21 Ağustos 2017 12:13
Düğünde silahını konuşturdu... Tepki alınca 'Teşkilatı buraya yığarım' dedi - Tıkla İzle

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Gelin alayı sırasında konvoydaki bir otomobilden çıkan takım elbiseli bir kişi belindeki silahı çıkarıp havaya 11 el ateş etti. Tekrar şarjörü dolduracaktı ki etraftaki vatandaşlar tepki gösterdi. Gelinin yakınlarından ve polis olduğu iddia edilen silahlı kişi ile düğüne katılıp kendisini "burada çocuklar var" diye uyaran kişiler arasında tartışma çıktı.
"Teşkilatı buraya yığarım" diyerek vatandaşlara karşılık veren genç adam olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Olayın ardından tepki gösteren vatandaşlar, “Bu kişi herkesin hayatını tehlikeye soktu. Burada çocuklar var, gençler var. Kalabalıkta maganda kurşunu bir kişinin hayatına son verebilirdi” dediler.  


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