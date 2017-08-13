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Düğünde silahlar konuştu: 4 yaralı

Zonguldak'ta bir düğünde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri şehirde göz açtırmadı. Olayın faili ise yakalanarak gözaltına alındı.

Düğünde silahlar konuştu: 4 yaralı

13 Ağustos 2017 09:13
Düğünde silahlar konuştu: 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak üzerindeki bir okulun bahçesinde meydana geldi. Aralarında önceye dayalı husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Düğüne gelen davetliler ise bir anda silahlı kavganın arasında kaldı. Davetliler panikle sağa sola kaçışırken olayda yaralananlar için sağlık ekipleri çağrıldı. Olayda 28 yaşındaki S.Ş., 21 yaşındaki Ö.K. ve 23 yaşındaki C.T.’yi silahtan çıkan kurşunlarla yaralanırken, seken kurşunların hedefi olan 49 yaşındaki N.K. isimli kadın ise ayağından yaralandı. Yaralılardan S.Ş., Ö.K. ve Ç.T. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne, N.K. ise Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisten mahalleyi ablukaya aldı

Kavganın ardından polis düğünün yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra olayın faili olduğu öğrenilen Y.K.’yı ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. 

Onur Altındağ - Barış Doğan

Etiketler: düğün, silahlı kavga, Zonguldak


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