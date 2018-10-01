Düğünde taktığı altını ilamsız ödeme emriyle aldı

Kayseri'de 1 kişi, tanıdığının düğününe giderek hediye olarak küçük altın taktı. Bir süre sonra kendi çocuğunun düğünü yapan adam, altın taktığı tanıdığına davet gönderdi. Düğün günü verdiği altını alamayan kişi, yakınlarının vasıtasıyla taktığı altını geri istedi ama cevap alamadı. Bunun üzerine altın taktığı kişiye ilamsız ödeme emri gönderen vatandaş, taktığı altının parasını aldı.

İlamsız ödeme emriyle alakalı bilgiler veren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “İlamsız ödeme emirlerini yapmak çok kolay. İcra dairesine gidip benim şu kişiden alacağım var diyorsunuz ve bir işlem başlatıyorsunuz. Oraya da icra dairesinden bir ödeme emri gidiyor. Bu ilk defa gerçekleşen bir şey.

Geleneklerimizde uygulanan bir şey ama bununda sorgulanması gerektiği gibi bir sonuç doğurdu. Bir düğüne davet ediliyorsunuz ve gidip altın takıyorsunuz. Sonra bu bir alacak şekline dönüşüyor ve siz de kendi düğününüzde onu çağırıyorsunuz, o da size gelip altın takmak zorunda. Gelenekler böyle diyor. Fakat siz altın taktığınız halde karşı taraf sizin düğününüze gelip altın takmıyorsa, borçlu olarak telakki ediliyor. Burada da böyle bir olay gerçekleşmiş. Vatandaş kendisi altın taktığı halde kendi düğününe gelmediği için karşı taraftan birkaç kişi aracılığıyla o altını istemiş. Karşı taraf buna cevap vermemi. Bu kişide ilamsız ödeme metodunu bildiği için takıyı takmayana ilamsız ödeme emri göndermiş. Karşı taraf ya heyacana kapıldı ya da ‘Borcum var vereyim' diyerek bu parayı ödedi. İlk defa düğündeki takı borcu ilamsız ödeme emri vasıtasıyla geri alınmış oldu” dedi.

Ali Göç

