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Düğünde yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Samsun'un Bafra ilçesinde, düğünde havaya ateş etmek isteyen bir kişi kazara arkadaşını vurdu.


18 Eylül 2016 17:56

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarıelma Mahallesi'ndeki bir düğünde ruhsatsız silahıyla rastgele havaya ateş açan M.K., kontrolünü kaybetmesi sonucu kazara arkadaşı E.G.'yi karnından vurdu. Kaza kurşunu ile yaralanan E.G., 112 Acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. E.G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri M.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli M.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesinin ardından tutuklanmak talebiyle mahkemeye sevk edilen M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Ahmet Şükrü Uluçay

Etiketler: düğün, Samsun


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