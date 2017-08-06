Diğer
Kategoriler

Düğünden dönen çift kazada hayatını kaybetti

Kars’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve 4 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden çiftin, bir yakınlarının düğünden döndüğü ortayı çıktı.

Düğünden dönen çift kazada hayatını kaybetti

06 Ağustos 2017 13:34

Kaza, Kars-Arpaçay Karayolu Atçılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Kars’tan Arpaçay istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AG 828 plakalı otomobil ile Arpaçay’dan Kars’a seyir halinde olan Baytekin Yerdelen idaresindeki 36 AL 918 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada karı koca Baytekin Yerdelen ve Tülin Yerdelen olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 ekibi sevke edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan Kars-Arpaçay Yolu tek taraflı olarak trafiğe kapatılırken, trafik tek şeritten verildi. Olay yerinde hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri savcının incelemesinin ardından Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, çiftin bir yakınlarının düğünden döndüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!