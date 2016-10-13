Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Başköy köyünde Pazar günü gerçekleşen düğün merasiminin ardından gençlere yönelik yapılan eğlence gecesinde gürültü yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet D. ve Ahmet M., çevreye rast gele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrası bir evde büyük oranda maddi hasar oluşurken, evde oturan 7 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet D. ve Ahmet M., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan iki zanlı kasten adam yaralama ve mala zarar verme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU