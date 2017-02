Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde oto yıkamacılık yapan Fatih Eren’in 9 yıldır yanından ayırmadığı Bubi isimli Rottweiler cinsi köpeği geçtiğimiz hafta kayboldu. Çevrede gidebileceği her yere baktığını ancak köpeğini bulamadığını söyleyen Eren, köpeğinin başka köpeklerle dövüştürülmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Çok sevdiği köpeğini tatilde, evinde, iş yerinde hatta düğününde bile yanından ayırmadığını belirten Fatih Eren, Bubi’yi bulup getirenleri ödüllendireceğini söyledi. Eren, “Köpeği 5 aylıkken aldım. Yaklaşık 9 yıldır benim yanımdaydı. Her konuda eğittiğim köpeğim bir çok komuta cevap veriyordu. Son zamanlarda biraz tuhaf davranışları olduğunu fark ettiğim için birkaç gün bağladım. 5 gün önce bir kere tuvalet ihtiyacı için salıverdim yarım, ben burada araba yıkarken bir ara gözden kayboldu ve bir daha göremedim. Köpeğimi bulanların görenlerin insanlık namına bana getirmelerini rica ediyorum. Köpeğimi getirenleri de her konuda ödüllendireceğim. İsterlerse para, ya da başka bir yavru köpek, ne isterlerse veririm, yeter ki köpeğimi getirsinler’’ diye konuştu.

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç