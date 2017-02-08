Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Düğününde bile yanından ayırmadığı köpeği kayboldu

Düğününde bile yanından ayırmadığı köpeği kayboldu

Gaziantep'te düğününde bile yanından ayırmadığı 9 yıllık Rottweiler cinsi köpeği kaybolan Fatih Eren köpeğini bulana ödül vereceğini söyledi.


08 Şubat 2017 11:10

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde oto yıkamacılık yapan Fatih Eren’in 9 yıldır yanından ayırmadığı Bubi isimli Rottweiler cinsi köpeği geçtiğimiz hafta kayboldu. Çevrede gidebileceği her yere baktığını ancak köpeğini bulamadığını söyleyen Eren, köpeğinin başka köpeklerle dövüştürülmesinden endişe duyduğunu belirtti.
Çok sevdiği köpeğini tatilde, evinde, iş yerinde hatta düğününde bile yanından ayırmadığını belirten Fatih Eren, Bubi’yi bulup getirenleri ödüllendireceğini söyledi. Eren, “Köpeği 5 aylıkken aldım. Yaklaşık 9 yıldır benim yanımdaydı. Her konuda eğittiğim köpeğim bir çok komuta cevap veriyordu. Son zamanlarda biraz tuhaf davranışları olduğunu fark ettiğim için birkaç gün bağladım. 5 gün önce bir kere tuvalet ihtiyacı için salıverdim yarım, ben burada araba yıkarken bir ara gözden kayboldu ve bir daha göremedim. Köpeğimi bulanların görenlerin insanlık namına bana getirmelerini rica ediyorum. Köpeğimi getirenleri de her konuda ödüllendireceğim. İsterlerse para, ya da başka bir yavru köpek, ne isterlerse veririm, yeter ki köpeğimi getirsinler’’ diye konuştu.

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç

 

Etiketler: Gaziantep


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!