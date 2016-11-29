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Düğününden bir hafta önce bel fıtığı ameliyatı oldu

Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Adil Bor, düğününden bir hafta önce çektiği ağrılara dayanamayıp bel fıtığı ameliyatı olmaya karar verdi.

Düğününden bir hafta önce bel fıtığı ameliyatı oldu

29 Kasım 2016 15:21

Söke ilçesinde kafe işleten Adil Bor uzun süre bel ağrısı nedeni ile birçok kez doktora başvurdu. Her seferinde ilaç tedavisi ile ağrılarını biraz olsun dindirmeye çalıştı. Düğün hazırlıklarını tamamladığı hafta bel ağrısına dayanamayıp Özel Medinova Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Köseoğlu’na başvurdu.

Hastası hakkında bilgi veren Op. Dr. İbrahim Köseoğlu, “ Adil bey bana geldiğinde belindeki ağrı nedeni ile ayakta duracak gücü yoktu. Tetkiklerini yaptıktan sonra kendisine ameliyat olmasını önerdim. 1 hafta sora düğünü olduğunu söyleyip, ameliyat ile ilgili korkularını dile getirdi. Ne yazık ki bel fıtığı ameliyatı ile ilgili her kafadan bir ses çıkar, herkes bilgilendirmede bulunur ve bu bilgiler hastaları kararsızlığa düşürmektedir. Ameliyat hastanın daha kötü olmaması ve geri dönüşü olmayan rahatsızlıklara sebep olmaması nedeni yapılan bir tedavi yöntemidir. Adil Bey’e bu ameliyatı olmaz ise düğününde hiç hareket edemeyeceğini ve daha ileri ağrılar çekeceğini belirttim. O’da ameliyat olmayı kabul etti. Ameliyatımız oldukça başarılı geçti. Kendisini bir gün hastanemizde misafir ederek taburcu ettik” dedi.

Başarılı operasyon sonrası taburcu olan Adil Bor ise, “Öncelikle ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. İbrahim Köseoğlu ve ekibine çok teşekkür ederim. Onca ağrıyı boşuna çekmişim. Hiç korktuğum gibi olmadı. Doktor bey’i dinlemeseydim herhalde düğünüm burnumdan gelirdi. Ameliyattan 1 hafta sonra düğünümde çok rahat hareket edip, oynayabildim. Bel ağrısı çeken hastalara eğer doktorları gerekli görüyor ise dış çevrenin etkisinde kalıp başka yöntemlere başvurmamalarını, özellikle doktorlarına güvenmelerini belirtmek isterim” diye konuştu. 

Mehmet Barlas

Etiketler: aydın, bel fıtığı, düğün


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