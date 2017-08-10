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Duisburg Belediye Başkanlığına Türk aday

Almanya’da yaşayan vinç operatörü Yaşar Durmuş, Duisburg Belediye Başkanlığı’na aday oldu.

Duisburg Belediye Başkanlığına Türk aday

10 Ağustos 2017 09:55

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin büyük kentlerinden Duisburg’un anakent belediye başkanlığına adaylığını koyan 4 çocuk babası vinç operatörü Yaşar Durmuş iddialı olduklarını söyledi. Bağımsız olarak aday olan Durmuş’un adaylığı seçim dairesi tarafından resmen onaylandı.

1970 yılında Bayburt’da dünyaya gelen Durmuş, Alman polisi tarafından haksız bir şekilde şiddete maruz kalan Türk ile ilgili Anakent Belediye Başkanı Sören Link’in ‘Asosyaldir’ demesinin ardından sivil toplum kuruluşlarının (STK) aldıkları ortak bir kararla aday olduğunu belirtti.

60 yıldır burada yaşadıklarını bu ülkenin bir parçası olduklarını dile getiren Yaşar Durmuş sözlerine şu şekilde devam etti “Ramazan bayramının ilk günü polis ile Mehmet Kara arasında olan bir olaydan ötürü, belediye başkanı sayın Sören Link’in aşağılık bir kelime kullanarak Türk toplumunu ve kendi seçmenini aşağılamasından ötürü, buradaki sivil toplum kuruluşlarının (STK) ortak aldıkları bir kararla adaylığımızı beyan ettik.

Durmuş adaylık için 705 imza topladıklarını bunun 250 kadarının ise Alman arkadaşlarının verdiğini söyledi. Durmuş “Belediye başkanına ulaşmak zor oluyor, biz ilk etapta belediyenin kapılarını halka açacağız. Halkımız istediği gibi belediye başkanının yanına gelebilir. Emeklilere, dar gelirli vatandaşlara ulaşımı bedava yapacağız. Temizliğe önem vereceğiz. 60’lı yıllardan beri burada yaşamaktayız bizde buranın bir ferdiyiz. Asosyal değiliz kesinlikle, sosyal insanlarız. Sosyal Demokrat Parti’ye (SPD) bunu göstereceğiz. SPD’li belediye başkanını göndereceğiz kesinlikle” dedi.

İddialı olduklarını belirten Yaşar Durmuş, Almanların da belediye başkan adaylığına sıcak baktıklarını, şimdiki belediye başkanı Sören Link’i ve hizmetlerini beğenilmediğini sözlerine ekledi. Durmuş “60 yıldır Federal Almanya’da yaşamaktayız, bir olacağız biz olacağız başaracağız ve bütün buradaki topluma kim olduğumuzu ne olduğumuzu göstereceğiz inşallah” dedi.

Duisburg anakent belediye başkanlığı seçimi 24 Eylül 2017 günü Federal Meclis seçimiyle eş zamanlı yapılacak. 2018 yılının mayıs ayında yapılması planlanan seçim tasarruf gerekçesi ile öne alındı.

Sinan Karamurat


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