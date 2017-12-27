Dükkan taşır gibi soygun yaptılar

Kadıköy’de kağıtçılık yapan 3 kişi, Göztepe’de bir tesisatçı dükkanına girerek dükkanı taşır gibi rahat rahat soydu. Dükkanın bulunduğu sokakta önce keşif yapan ve dükkanı kontrol eden hırsızlar ilk önce dükkanın girişinde bulunan güvenlik kamerasını çevirerek etkisiz hale getirdi. İçerideki kameranın varlığından habersiz olan hırsızlar daha sonra tekrar dükkanın kapısına gelerek demir kesme makası ile dükkanın kilidini kesti. Kısa sürede içeriye giren 3 hırsız, dükkandaki değerli malzemeleri toplamaya başladı. Çekmeceleri karıştıran ve ardından bilgisayar gibi değerli eşyaları masanın üzerinde toparlayan hırsızlar, bu eşyaları kova ve çuvallara doldurdu. Hırsızlardan birinin maskeli olduğu görülürken diğer 2 hırsızın ise yüzlerinin açık olduğu görüldü. İçerideki kameradan habersiz soygun girişimlerini sürdüren hırsızların bu rahatlığı, içlerinden birinin kamerayı fark etmesi ile son buldu. 3 hırsız daha sonra çaldıkları mallarla birlikte dükkandan ayrıldı.

“BEN DÜKKANIMA O KADAR RAHATLIKLA GİREMİYORUM”

Dükkanı soyulan Barış Özyıldırın, “Gelir gelmez hemen güvenlik kameralarını kontrol ettik. Dışarıdaki kilitlerin kesilerek girildiğini fark ettik. Hemen polisi aradık. Olay yeri inceleme geldi ve parmak izi aldılar. Güvenlik kamera görüntülerini emniyetle paylaştık. Bir an önce hırsızların yakalanmasını istiyoruz. Bu mahallede bir çok komşumuz bu durumu yaşadı. Sokağımızda elektrikçiye yakın zamanda girdiler. Arkada sağlık ocağı var oraya girdiler. Bir an önce bunların önüne geçilmesini istiyoruz” dedi.

Yaklaşık beş altı bin civarında zararının olduğunu belirten Özyıldırım, “Ben dükkanıma o kadar rahatlıkla giremiyorum. Onlar çok rahat davranıyorlar içeride kendi mallarıymış gibi. Gayet güzel alıp gidiyorlar” şeklinde konuştu.

Mustafa Esen