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Dükkanlar kurşunlandı, esnaf isyan etti

Sivas'ta sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 4 dükkana pompalı tüfekle ateş açıldı. Dükkanlarda maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dükkanlar kurşunlandı, esnaf isyan etti

27 Ocak 2018 11:44

Olay sabaha karşı 04.30 sıralarında Ece Mahallesi Kırıkseten Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille cadde üzerine gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle dükkanlara ateş açıldı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar 4 dükkana isabet etti. Sabah dükkanlarını açmaya gelen esnaf dükkanlarına saçmaların isabet ettiğini gördü. Dükkanlarda maddi hasar meydana gelirken olay yerine gelen polis ekipleri dükkanlarda inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri pompalı tüfekle ateş açan kişi ve kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dükkanlarının kurşunlanmasına tepki gösteren esnaf, dükkanlarında maddi hasarların meydana geldiğini belirterek yaşanan olaya karışan kişi ve kişilerin bulunmasını istedi. 

Onur Erden - Veysel Korkmaz
 

Etiketler: dükkan, esnaf

 

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