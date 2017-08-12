Duman kokusuna uyanan anne iki çocuğu ile ölümden döndü

Yangın, merkez Karatay İlçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Edinen bilgiye göre, Kiraz Ö. iki çocuğuyla beraber gece uyuduktan kısa bir süre sonra duman kokusunu alarak uyandı. Anne, iki çocuğunu da yanına alarak evi terk etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi evin mutfak bölümünde başlayan yangını söndürdü. Annenin koku üzerine uyanarak çocuklarıyla dışarı çıkması olası bir faciayı önledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



İbrahim Yetkin

