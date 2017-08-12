Diğer
Kategoriler

Duman kokusuna uyanan anne iki çocuğu ile ölümden döndü

Konya’da gece saatlerinde evindeki dumanları fark eden anne iki çocuğunu alarak dışarıya kaçtı. Müstakil evdeki çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Duman kokusuna uyanan anne iki çocuğu ile ölümden döndü

12 Ağustos 2017 09:32

Yangın, merkez Karatay İlçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Edinen bilgiye göre, Kiraz Ö. iki çocuğuyla beraber gece uyuduktan kısa bir süre sonra duman kokusunu alarak uyandı. Anne, iki çocuğunu da yanına alarak evi terk etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi evin mutfak bölümünde başlayan yangını söndürdü. Annenin koku üzerine uyanarak çocuklarıyla dışarı çıkması olası bir faciayı önledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

İbrahim Yetkin
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!