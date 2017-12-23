Dumandan etkilenen yaşlı adam yaşamını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Akyeniköy Mahallesi’nde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Mustafa Acar’ın evinde yangın çıktı. 2 yıl önce eşini kaybeden görme engelli yaşlı adam sigara izmaritinden çıkan yangın sonucu dumanların arasında kaldı. Çevredeki komşular durumu İtfaiyeye bildirmesine rağmen, evden çıkamayan yaşlı adam dumandan etkilendi. Olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen Mustafa Acar, 112 Acil Servis ekiplerince Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Söke’ye sevk edilen yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Hüseyin Çalışkan

