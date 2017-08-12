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Duman'dan gençleri çoşturan konser

Nilüfer Müzik Festivali'nde hayranlarıyla buluşan Duman, gençlere çoşku dolu anlar yaşattı.

Dumandan gençleri çoşturan konser

12 Ağustos 2017 08:50

Nilüfer Müzik Festivali'nde heyecan ikinci gün konserleriyle sürdü. Günün sonunda sahne alan Türk rock müziğinin ünlü gruplarından Duman, Bursalı hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 1 saati aşkın bir süre sahnede kalan Duman gurubu, hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere ilgi büyüktü. Duman hayranları alanı hınca hınç doldurdu. 

Nilüfer Müzik Festivali'nin bugün 15 müzik grubunun sahne almasıyla devam edeceği öğrenilirken, ünlü İngiliz rock grubu Maximo Park'ın da bugün 22.45'te festivalde hayranlarıyla buluşacağı belirtildi. 

Serkan Akkuş


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