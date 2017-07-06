Dumanı gören, dağa koştu yangın hemen söndürüldü

Olay Ilıdağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akşam saatlerinde Eskibağlık Tepesi yakınlarından dumanların yükseldiğini gören köylülerden eli ayağı tutan herkes elini çapayı küreği alıp yangın mahalline koştu. Bir yandan itfaiyeye haber veren ekipler diğer yandan da yangına müdahale etti. Bir anda köyde eli ayağı tutan herkesin buluşma noktası haline gelen yangın yerindeki alevler kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. İtfaiye ekiplerine bile gerek kalmadan yangını söndüren ılıdağlıların duyarlılığı takdir topladı.