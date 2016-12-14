Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Dumankaya Holding'e FETÖ operasyonu: 4 Gözaltı

Dumankaya Holding'e FETÖ operasyonu: 4 Gözaltı

Dumankaya Holding'in üst düzey 4 yöneticisi, Fetullahçı Terör Örgütü'ne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Dumankaya Holdinge FETÖ operasyonu: 4 Gözaltı

14 Aralık 2016 18:02

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne "himmet" adı altında finansal destek sağladığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Aralık tarihinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Dumankaya Holding'in genel müdürü Abdullah Y., üretim direktörü Mehmet Ziya D., finans direktörü Fuat Nedim D. ille birlikte eski genel müdür Veysel E. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Tugay Saday

Etiketler: 4 gözaltı, Dumankaya Holding, fetö operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç