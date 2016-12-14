Edinilen bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne "himmet" adı altında finansal destek sağladığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Aralık tarihinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Dumankaya Holding'in genel müdürü Abdullah Y., üretim direktörü Mehmet Ziya D., finans direktörü Fuat Nedim D. ille birlikte eski genel müdür Veysel E. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tugay Saday