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Dün 2 kişi boğulmuştu: Uyarılara aldırış etmediler

İstanbul Şile’de dev dalgalara rağmen denize giren vatandaşlar ölüme aldırış etmedi. Vatandaşlar, dün 2 kişinin boğulduğu Ayazma Plajı’nda uyarılara rağmen denize girmeye devam ediyor.

Dün 2 kişi boğulmuştu: Uyarılara aldırış etmediler

25 Ağustos 2018 16:07

Şile’de art arda gelen boğulma haberlerine rağmen vatandaşlar denize girmeye devam ediyor. Dün sabah saatlerinde denize giren 2 kişinin boğulmasının ardından Şile Kaymakamlığı ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmeyi yasakladı. Cankurtaran ekipleri vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMİYORLAR

Sabah saatlerinde Şile’deki Ayazma Plajı’na gelen vatandaşlar dün yapılan uyarılara ve denizin dev dalgalarına rağmen denize girmeye devam etti. Gençlerin ise dalgalarla oyun oynadığı görüldü.

Denizin çok dalgalı ve tehlikeli olduğunu söyleyen İdris Aydın, "Ben olsam girmem yani şu anda. Girilebilecek bir durumu yok. Tehlikeli, lodos çok, dalga var. Dün de boğulma vardı. Uyarılar yapıldığı halde insanlar hala giriyorlar, tehlikeli. Bence girmesinler daha iyi. Can her şeyden önemli" dedi.

Gamze Erdemir - Metin Başar

 

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