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Dün aldıkları otomobille kaza yaptılar: 2'si kardeş 3 ölü

Orhangazi’de gece yarısı meydana gelen trafik kazasında ikisi kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi.

Dün aldıkları otomobille kaza yaptılar: 2si kardeş 3 ölü

14 Aralık 2016 07:25
Dün aldıkları otomobille kaza yaptılar: 2'si kardeş 3 ölü - Tıkla İzle

Kaza saat 03:00 sıralarında Orhangazi girişinde meydana geldi. Orhangazi girişinde Sezgin Çırak (30) idaresindeki 16 CVM 08 plakalı özel araç henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yan yola girdi. Taklalar atan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde Sezgin Çırak (30), kardeşi Sezer Çırak (23) ve Berkan Çam (29) aracın içinde sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içindeki 3 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza sonrasında olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, araç içinde sıkışan cesetler itfaiye kurtarma ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu araç içinden çıkarıldı. Cenaze aracına konan cesetler Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobili aldıkları gün kaza yaptılar

Öte yandan kaza yapan ve Çırak ailesine ait olduğu belirlenen otomobilin ise kazadan bir gün önce tescilinin yapıldığı belirlendi. Hurdaya dönen otomobil cesetlerin çıkarılmasının ardından çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Savcılık ve Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Musa Öztürk


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