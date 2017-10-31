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Dün istedi, bugün Vali oldu

Tunceli Valisi Tuncay Sonel,okul ziyareti sırasında bir ilkokul öğrencisinin söylediği "Valilik makamına oturmak istiyorum" talebini kırmayarak, bugün isteğini gerçekleştirdi. Arkadaşları ile Vali Sonel'i ziyaret eden ilkokul öğrencisi Eylül Deniz Çelik, kısa süreliğine de olsa valilik yaptı.

Dün istedi, bugün Vali oldu

31 Ekim 2017 14:33

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, her hafta olduğu gibi dün de okul ziyaretleri kapsamında Elif Güntaş İlkokulu’na gitti. Okuldaki eğitim çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Sonel, sınıflarda öğrencileri ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Sohbet sırasında 3. sınıf öğrencilerinden Eylül Deniz Çelik, Valiliği merak ettiğini ve makamda oturmak istediğini söyledi.
Vali Sonel'de bugün 3. sınıf öğrencisi Çelik ve arkadaşlarını makamına davet etti. Arkadaşlarıyla valiliğe gelen Çelik, hem hayalini gerçekleştirdi hemde arkadaşlarıyla birlikte Vali Sonel'e saz çalıp türkü söyledi.
Daha sonra Vali Sonel, tüm çocuklara sırayla makamını vererek, kısa da olsa valilik duygusunu yaşamalarını sağladı. Vali Sonel, sohbetin ardından çeşitli hediyelerle çocukları sevindirdi.
 

 

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