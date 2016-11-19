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Dün mühürlenen kumarhaneyi 24 saat geçmeden farklı isimle tekrar açtılar

Adana’da dün tombala oynatmaktan mühürlenen Mert Holding Bingo Lotto Şans Oyunları isimli kumarhane bugün ismini değiştirerek tekrar tombala oynatınca polis yine operasyon düzenledi.

Dün mühürlenen kumarhaneyi 24 saat geçmeden farklı isimle tekrar açtılar

19 Kasım 2016 08:05
Dün mühürlenen kumarhaneyi 24 saat geçmeden farklı isimle tekrar açtılar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri dün tombala oynattığı için merkez Seyhan İlçesi Çakmak Caddesi’nde bir iş hanında bulunan ‘Mert Holding Bingo Lotto Şans Oyunları’ tabelası asılan işyerine baskın yapıp kumarhaneyi mühürledi. Bugün ise kumarcılar tarafından mühür kırılıp kumarhanenin ismi ‘SS. Şans Oyunları Destek Hizmet Kooperatifi Seyhan Şubesi’ olarak değiştirilip tombala oynatılmaya başlandı.Bunu öğrenen polis ekipleri tombalacılara suç üstü operasyon düzenledi. Yapılan baskında, 9 kişi hakkında ’kumar için yer ve imkan sağlama’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Tombala oynarken suçüstü yakalanan 150 kişiye de Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası kesildi. Ayrıca operasyonda bir miktar paraya ve esrara el konuldu.

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü, Kabahatler Kanunu


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