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Dündar AK gençlerle buluştu

AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları’nın haftalık olağan toplantısına katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gençlerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Dündar AK gençlerle buluştu

08 Kasım 2016 11:09

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz’ın da yer aldığı toplantıda, gençlere siyaset ve belediyecilik konularındaki tecrübelerini aktaran Başkan Mustafa Dündar, ülkemizin yaşadığı hızlı değişim ve gelişim süreci ile birlikte vatandaşın hizmetlere bakış açısının değiştiğini, taleplerinde çok daha yapıcı olduğunu söyledi. Bu durum karşısında gerek mahalli yöneticilerin, gerekse siyasilerin kendilerini yenileyip rutin hizmetler dışında mutlaka farklı bir şeyler üretmesi gerektiğine vurgu yapan Mustafa Dündar, “Bu değişim ve gelişimle birlikte, yaptığınız pek çok güzel şey vatandaş tarafından eleştirilebiliyor. Kendimizi yenilememiz, yaptığımız işleri sorgulamamız, yapılanları vatandaşa doğru anlatabilmeniz lazım” dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkemizde yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “15 Temmuz’un bir güzel yanı varsa o da şu bence. Milletimizin, kendisi için çalışıp güzel hizmetler üreten yöneticisine nasıl sahip çıkacağını gösterdi. Bu yönüyle son derece önemli ve de ayrı bir ders aslında 15 Temmuz. Eğer bu millet ülkesine, bayrağına sahip çıkmasaydı, darbe başarılı olsaydı, ülkenin başsız kalmasına, bölünüp parçalanmasına sebep olurdu. Bugün Libya’da, Mısır’da, Suriye’de ne olmuşsa ülkemizde de aynısı olacaktı” dedi. 


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