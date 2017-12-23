Diğer
Kategoriler

Dünden bugüne şehir isimleri

Osmanlı tarihinden günümüze Anadolu’daki il ve ilçelerin birçoğunun isimleri Cumhuriyet dönemi ile birlikte değişime uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı.

Dünden bugüne şehir isimleri
Dünden bugüne şehir isimleri - Foto Galeri

23 Aralık 2017 09:53

Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı.

Cumhuriyet dönemiyle değişime uğrayan bazı il ve ilçelerin isimleri ise şöyle:

Bursa'nın önceki ismi Hüdavendigar, Çölemerik diye bilinen il Hakkari, Kırkkilise Kırklareli, Kengırı Çankırı olarak değişirken, Kütahya'nın ismi antik dönemdeki Kotiaeion'dan geliyor. Samsun, Yunanca Amisos'tan gelirken, Tuşba ismi Van olarak değiştiriliyor. Elaziz diye anılan vilayetin ismi de bakanlar kurulu kararı ile Elazığ olarak değiştiriliyor.

Ayntab önce Antep, daha sonra gazilik unvanıyla Gaziantep oluyor. Erzincan ise adını Grekçe Eriza'dan alıyor. Hatay ismini antik şehir olan Hattena'dan alıyor. Bozok, birinci meclisin kararı ile Yozgat olarak değiştiriliyor. 

İsmi değiştirilen bazı ilçeler

Değiştirilen ilçelerin isimleri ise Nurdağı Gılgamış Karkamış, Antakya'da Alallah/ Reyhanlı, Bab-ı İskenderun/ Belen, Beysun Muradiye/ Yayladağı, Batman'da Hısn'ı Kehfa, Hasankeyf, Kabilcewaz ise Sason olarak kayda geçiyor. Ordu'da Ebul'l-Hayr/ Gülyalı, Lale/ İkizce, Umniye/ Ünye, Vona/ Perşembe olarak kayda geçiyor. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç