‘Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018’ başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 17-18-19 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen World Cities Congress İstanbul'18 (Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018) kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kongrenin açılış törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İspanya’nın eski Başbakanı José Luis Rodrguez Zapatero ve geniş bir davetli topluluğu katıldı.

“Karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinin olduğu bir kongre olacak”

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İBB Başkanı Mevlüt Uysal, kongrenin karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinin gerçekleşeceği bir toplantı olacağına vurgu yaparak, “Bu kongre geleceğin şehirleri üzerinde ufuk açan projeler ve fikirlerin tartışılacağı bir toplantı olacak. Hayatın kolaylaştırmak, gelişen teknoloji ve dijital uygulamalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunacağımız bir toplantı olacak. Dünya şehirleri arasında akıllı teknolojilerin birbiriyle yarıştığı karşılıklı fikir alışverişinin olduğu bir toplantı olacak diye düşünüyoruz” dedi.

“Modern belediyeciliğin yeni rotası akıllı şehir uygulamalarıdır”

Akıllı ve dijital şehir uygulamalarını hedefler doğrultusunda bir kaldıraç olarak değerlendirdiklerini söyleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise enerji, altyapı, trafik ve güvenlikle ilgili dataların akıl ve stratejiyle yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Modern belediyeciliğin yeni rotası; akıllı şehir uygulamalarıdır. Akıllar şehirler, aynı zamanda dijital dönüşümün önemli bir parçasıdır. Akıllı şehirler kavramının yanına, ‘dijital kentler’ gerçeğini de koymak durumundayız. Çünkü günümüzde sadece teknolojiler ve makineler değil; şehirler de dijitalleşiyor. Şehirlerin akıllanması için, önce dijitalleşmesi gerekiyor. Enerji, altyapı, trafik ve güvenlikle ilgili dataların; belli bir akıl ve strateji ile yönetilmesi zaruri bulunuyor. Tüm bu nedenlerden dolayı; Türkiye’nin dijital dönüşümünü, şehirlerimizin dijital dönüşümü ile uyum içinde değerlendiriyoruz. Akıllı şehirleri; ülkemizin dijital dönüşüm yol haritasının, önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye hedefimiz için; akıllı ve dijital şehir uygulamalarını, bir kaldıraç olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çok başarılı çıktıların elde edileceği inancındayız”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) Genel Müdürü Muhammed Alyürük, kongrenin dünyanın farklı sektörlerinden katılımcıların olduğu önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekti. Alyürük, “Dünyanın çok farklı yerlerinden uzmanların ve birçok teknoloji liderinin yer almış olduğu önemli bir organizasyondayız. Bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Kongre içerisinde açılış konuşmalarında sizlerinde gördüğü gibi İspanya eski Başbakanı’ndan yine aynı şekilde teknoloji firmalarının CEO ve uzmanlarının yer aldığı önemli bir organizasyon olacak. Organizasyon içerisinde aynı zamanda dünya kentlerinden çok farklı görüşlerin yer aldığı akıllı şehirler alanında dünyanın trend konusu olmuş olan bu konunun tartışmalarının ve görüşlerinin yer aldığı bir konferans programımız olacak.

Kongre içerisinde yine aynı alanda fuaye alanlarımız içerisinde hem yerli ve milli ürünlerin yer almış olduğu, hem de yerel yönetimlerin, özel sektörün, kamunun ve STK’ların geliştirmiş olduğu çok akıllı şehircilik projelerini de bu alan içerisinde sergiliyor olacağız. Bu kongrede aynı zamanda girişimcilik manasında da İBB’nin çok önemli bir desteği var. Kongre öncesinde başlatılmış olan ve ikiyüzün üzerinde projenin müracaat etmiş olduğu akıllı şehrin girişimcileri yarışmasının da sonuçlarını yine organizasyonumuz içerisinde açıklıyor olacağız. Yapılacak bu çalışmalarla beraber hem vatandaşlarımızın, hem üniversitelerimizin hem de özel sektörün katılım sağladığı ve geleceğin şehirlerinin planladığı bu önemli organizasyonda yine çok başarılı çıktıların elde edileceği inancındayız” diye konuştu.

Bakan Faruk Özlü, Otonom elektrikli minibüsle tur attı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İspanya’nın eski Başbakanı José Luis Rodrguez Zapatero ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geliştirilen ve nostaljik tramvay konseptiyle tasarlanan otonom elektrikli minibüs ile tur attı. 14 kişi kapasiteli olan minibüs ile tur atmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dr. Faruk Özlü, nostaljik otonom elektrikli aracı geliştirdikleri için İBB’ye ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Üç gün boyunca çeşitli ülke ve şehirlerden, teknolojide öncü firmalar ve 100’e yakın konuşmacının katılımıyla düzenlenen olan konferansta workshoplar ve 12 panel ziyaretçileri bekliyor. Alanında en yetkin isimlerin, akıllı şehirlerin yarınları nasıl değiştireceğini anlattığı konferansa 10 bini aşkın profesyonel katılıyor.