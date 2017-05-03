Dünya Astım Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler İstanbul'da gerçekleşti

2 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla 'Astımınızı Rahatlatın, Hayata Sağlık Katın' sloganı ile Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı Türkiye (GARD) kapsamında, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türk Toraks Derneği ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, İstanbul Eczacı Odası işbirliği ile İstanbul’da basın toplantısı ve hasta bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı Türkiye (GARD) Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Bilun Gemicioğu, astımın kontrolü için eğitimin önemini vurgulayarak, “Hem hastaların bu eğitimi alması ayrıca yardımcı sağlık personelinin ve hekimlerin de onlarla çalışması çok önemli” dedi.

Gemicioğlu, hem hastaları hem de hekimleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanan toplantılarda eğitim kitapları, video ve slayt setleri eşliğinde astımın pek çok yönüyle anlatıldığını belirtti. Gemicioğlu, Astım İçin Küresel Girişim desteğiyle de sürdürülen Dünya Astım Günü aktiviteleri ve diğer çabalarla, hastalık hakkında farkındalığın artırılmasını hedeflediklerini dile getirerek, bu kapsamda birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Dünyada yaklaşık 300 milyon astım hastası bulunduğunun tahmin edildiğini, Türkiye’de ise yaklaşık her 12-13 erişkinden biriyle, 7-8 çocuktan birinin astımlı olduğunu belirten Gemicioğlu, hastalığın görülme sıklığındaki artışa da dikkat çekerek, “Astım kontrolü için eğitim şart. Hem hastaların bu eğitimi alması ayrıca yardımcı sağlık personelinin, hekimlerin ve şimdi eczacıların da onlarla çalışması çok önemli” dedi. Gemicioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu seneki Dünya Astım Günü sloganımız, ‘Astımınızla sağlıklı yaşayın’ olarak düşündük. Çünkü astımlı hastalarımızın hem kontrolde olmalarını hem de sağlıklı beslenip, fizik egzersizlerini yapıp, bunlarla birlikte sağlıklı olmalarını diliyoruz. Genellikle ilaçlarını aldıkları zaman hastalarımız sağlıklı olacaklarını düşünüyorlar. Ama sadece ilaçla değil, bizim ilaç dışı tedavilerimiz de var. Örneğin sigaranın bırakılması, doğru bir beslenme ile obezitenin önlenmesi, fizik egzersizlerini artırarak kaslarını düzgün durumda tutmalarının gerektiği gibi. Hastalar tedavilerini kullandıklarını sanıyorlar ama inhaler cihazlarını doğru kullanamayabiliyorlar. Bu nedenle inhaler cihazlarını doğru kullanmaları üzerinde duruyoruz. Bu kapsamda aynı zamanda geçen yıl hazırladığımız bilgilendirme videoları ile birlikte İstanbul Eczacı Odası da bize destek oluyor. İstanbul Eczacı Odası bünyesindeki pek çok eczanede eczacılar hastalarına inhaler cihazların kullanımını gösteriyorlar. 1 ve 3 ay sonra bunları doğru kullanıp kullanmadıklarına bakıyorlar”.

Gemicioğlu, Türkiye genelinde farkındalık uygulamaları kapsamında yürütülen çalışmalarla halka astımdan korunma yolları hakkında bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. Doktorla yakın iş birliği ve düzenli ilaç tedavisiyle astımlıların hayatlarını kısıtlanmadan yaşayabileceklerinin altını çizdi.

"Astım spora engel değil"

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Ayşe Bilge Öztürk de astımı, alerjen, solunum yolları enfeksiyonları, soğuk hava, hava kirliliği, sigara, ilaç, her türlü kimyasal, kokular ve reflü gibi çeşitli etkenlerin tetiklediğini ifade etti.

Öztürk, astım tedavisinin amacının hastalığın kontrol altına alınması ve sağlanan bu durumun idame ettirilmesi olduğunu belirterek, "En önemli sorunlarımızdan biri obezite. Maalesef obezitenin pek çok hastalıkla ilişkisi var, bunlardan biri de astım. Yüzde 30-40 oranında hastalarda obezite bildiriliyor. Erişkin popülasyonda oldukça sık görüyoruz. Çünkü hepimizin yeme alışkanlığı değişti, fiziksel aktivitemiz azaldı. Tek başına zayıflamak bile astım kontrolünü sağlıyor. Yani ilaç dozunu artırmak yerine, hastanın aktivitesini artırıp, bir şekilde kilo vermesini sağlamakla hastalığı tamamen kontrol altına alabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Astımlı hastaların, çevresel olarak yakınmalarını artıran faktörlere dikkat etmek koşuluyla günlük yaşamda diledikleri birçok şeyi yapabileceklerini dile getiren Öztürk, hastaların günlük işlerini yapabilmesi seyahate gidebilmesi, hobileriyle uğraşmasıyla yaşamın içinde yer almalarının hekimlerin en arzu ettiği nokta olduğunu söyledi.

Öztürk, astımın spor yapılmasına engel olmadığını, hastaların doktorlarıyla paylaşarak ve çevresel tetikleyicilere dikkat ederek yürüyüş, hafif koşu, yüzme gibi sporları yapabileceklerini vurgulayarak, astım kontrolünü güçleştiren etkenler arasında ilaçların doğru teknikle ve düzenli kullanılmamasının da yer aldığını anlattı.

Basın toplantısının ardından hasta ve hasta yakınlarının da bilgilendirildiği halk toplantısı gerçekleştirildi.