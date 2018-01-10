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Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti

Dünya Bankası Ocak ayı raporunda Türkiye 2017 yılı büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 6,7'ye yükseltti

Dünya Bankası, Türkiyenin büyüme beklentisini yükseltti

10 Ocak 2018 11:59

Dünya Bankası, 2018 yılı Ocak ayı 'Küresel Ekonomik Beklentiler' (GEP) raporunu yayımladı. Raporun Türkiye bölümünde 2017 yılı için büyüme beklentisinde beklenen artış dikkat çekti. Ekim ayında yayınlanan bir raporda yüzde 4 öngörülen büyüme beklentisi, bu raporda yüzde 6,7 oldu.

Türkiye'nin beklenenden çok daha hızlı toparlanmasında mali ve parasal desteğin önemli payı olduğu belirtilirken, Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik toparlanma ve Türk lirasındaki değer kaybının etkisiyle artan ihracatın büyümeye katkı sağladığı kaydedildi.

Raporda, 2018 ve 2019 büyüme beklentileri de yüzde 3,5 ve yüzde 4 ile Ekim ayında açıklanan bir önceki seviyelerinde sabit kaldı. 

 

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