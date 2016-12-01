Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Dünya Bankası'ndan 250 milyon dolar kredi çekildi

Dünya Bankası'ndan 250 milyon dolar kredi çekildi

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Dünya Bankası kaynaklarından 'Jeotermal Geliştirme Projesi' için 250 milyon dolar tutarında kredi çekti.

Dünya Bankasından 250 milyon dolar kredi çekildi

01 Aralık 2016 10:33

Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Hazine geri ödeme garantisi altında Dünya Bankası kaynaklarından, 'Jeotermal Geliştirme Projesi' için sırasıyla 100 milyon dolar ve 150 milyon dolar tutarlarında krediler sağlandığı bildirildi. Söz konusu kredi ve garanti anlaşmalarının 30 Kasım 2016 tarihinde imzalandığı belirtilen açıklamada, adı geçen bankalar tarafından jeotermal enerjinin geliştirilmesi amacıyla kullandırılacağı kaydedildi.
 

Etiketler: Dünya Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç