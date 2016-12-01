Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Hazine geri ödeme garantisi altında Dünya Bankası kaynaklarından, 'Jeotermal Geliştirme Projesi' için sırasıyla 100 milyon dolar ve 150 milyon dolar tutarlarında krediler sağlandığı bildirildi. Söz konusu kredi ve garanti anlaşmalarının 30 Kasım 2016 tarihinde imzalandığı belirtilen açıklamada, adı geçen bankalar tarafından jeotermal enerjinin geliştirilmesi amacıyla kullandırılacağı kaydedildi.

