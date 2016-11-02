Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye’de uygulanacak olan ve yerin derinliklerindeki ısı kaynaklarından yararlanarak yenilenebilir enerji üretimine yardımcı olacak Jeotermal Geliştirme Projesi için 250 milyon dolar tutarında bir IBRD kredisinin ile 39,8 milyon dolar tutarında bir Temiz Teknoloji Fonu (CTF) hibesini onayladı. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutti, Dünya Bankası’nın ülkede jeotermal enerji kapasitesinin arttırılması konusunda Türkiye'ye yardımcı olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek “Türkiye’de enerji güvenliğinin sağlanmasında ve iklim değişikliğinin azaltılmasında yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin artırılması kritik önem taşımaktadır. yenilenebilir enerji sektörü son onyıllarda Türkiye’de hızla büyümektedir ve elektrik üretim türbinlerini çalıştırmak için yeraltından elde edilen ısıyı kullanan jeotermal santraller ekonomik büyümeyi sürüklemek ve refahı arttırmak için düşük karbonlu baz yük elektrik sağlayabilir” dedi. Proje, arama ve test sondajı aşamalarını desteklemek amacıyla Kaynak Doğrulama için Risk Paylaşım Mekanizması kurulmasını ve elektrik santrali geliştirme aşamasını destekleyecek bir Kaynak Geliştirme Kredi Olanağı oluşturulmasını içermektedir.

Proje ile ilgili paylaşılan bilgilere göre Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (TKB) ve Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş (TSKB) projeyi uygulayacak iki finansal aracı olacak. Bu bankalar IBRD kredilerinden yararlanarak (TKB’ye 100 milyon dolar ve TSKB’ye 150 milyon dolar) kendi kaynaklarından da eş finansman sağlayacaklar. Uzun vadeli kredinin ve katılımcı finansal aracılara yönelik kapasite oluşturma faaliyetlerinin normal piyasa koşullarına göre erken geliştirme aşamalarında daha fazla risk almayı teşvik etmesi bekleniyor.

