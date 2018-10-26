Dünya Barış Örgütü'nden Türk gencine elçilik görevi

Hasan Altuntaş için hazırlanan ‘Barış Elçisi Nişanı' ise The Washington Times gazetesinin genel merkez binasında takdim edildi. Elçilik töreninde konuşan Altuntaş, Türkiye'nin barış alanında dünyaya örnek ve lider bir ülke olduğunu ve barış adına Türkiye'yi temsil etmek için var gücüyle çalışmaya gayret göstereceğini söyledi. Barış elçiliğinin önemine vurgu yapan Altuntaş, başta BM olmak üzere, Dünya Barış Örgütü'nün üst düzey yöneticilerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünya Barış Örgütü, dünya genelinde birçok ülkede Birleşmiş Milletler'in de katkılarıyla dünya barışını tesis etmek ve dünya barışına katkıda bulunmak için sayısız etkinlik, proje, eğitim programları ve faaliyetlerde bulunuyor. Eğitim, siyaset, fakirlik, açlık, çevre, enerji gibi birçok alanda uluslararası çalışmalar yürütüyor.

Hasan Altuntaş kimdir?

1989 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamladı. ABD'de bulunan Walden Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi üzerine doktorasına devam etmekte. Altuntaş aynı zamanda, 2016 yılında kurduğu Edupath şirketinin de yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.