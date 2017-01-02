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Dünya basınından saldırı noktasına yoğun ilgi

Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısının gerçekleştiği noktada basın mensubu yoğunluğu yaşanıyor. Dünya ve Türkiye medyasından yüzlerce gazeteci eğlence mekanının karşısından gelişmeleri aktarırken, polis güvenlik önlemlerini arttırarak gazetecileri olay yerinden uzaklaştırdı.

Dünya basınından saldırı noktasına yoğun ilgi

02 Ocak 2017 11:53
Dünya basınından saldırı noktasına yoğun ilgi - Tıkla İzle

Ortaköy'de bir gece kulübünde yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen, biri polis 39 kişinin hayatını kaybettiği, silahlı terör saldırısının gerçekleştiği nokta dünyadan ve Türkiye'den basın mensuplarının yoğun ilgisi altında. Patlamanın gerçekleştiği andan itibaren olay yerinden gelişmeleri aktarmaya devam eden gazeteciler, bugün de sabahın ilk saatlerinden itibaren Ortaköy'e gelerek yaşanan gelişmeleri ekranlara ve sayfalara taşımaya devam etti. Öte yandan, olay yerinde güvenlik zafiyeti oluşmasını gerekçe gösteren polis, gazetecileri bulunduğu yerden uzaklaştırarak eğlence mekanının karşısında durmamalarını istedi.
 

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz
 


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