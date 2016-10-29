AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Türkiye'nin İstiklal Yürüyüşü" adıyla yürüyüş düzenledi. Şişhane Tünel'de toplanan yüzlerce partili genç, ellerinde ay yıldızlı bayraklar ve ‘’Bir FETÖ miyav dedi, bütün vatan kükredi’’, "Hangi çılgın bize darbe yapacakmış şaşarım’’ yazılı pankartlarla İstiklal Caddesi'nden Galatasaray Meydanı'na yürüdü.

‘’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’’, "AK gençlik burada, FETÖ nerede’’ şeklinde slogan atan gençler, FETÖ'yü (Fetullahçı Terör Örgütü) protesto etti. Yürüyüşün gerçekleştirdiği alanda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, meydanda bulunan diğer gruplarla da karşılaşılmaması için özen gösterildi.

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Taha Ayhan yaptığı açıklamada, ’’Bugün burada AK Parti Gençlik Kolları olarak yaklaşık 5-6 bin kişiyle muhteşem bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu yürüyüşümüzün yegane amacı özgürce, müneffeh, adaletli ve hukuk düzeni içerisinde yaşadığımız bu vatanımızı bir kez daha özgürlüğümüz sahibi olmak vatanımızı sahip çıkmak. Bu konuda AK Parti Gençlik Kolları'nın dik duruşunu demokrasiye adalete sahip çıkan net duruşunu bir kez daha tekrarlamak için buradayız. Vatanımızı bizlere emanet eden, özgürlüğümüzü bizlere mümkün kılan şehitlerimizi, gazilerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından 15 Temmuz şehit ve gazilerimize kadar hepsini yadetmek için toplandık. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu yürüyüşe katıldı

7 madalyalı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Beyza Nur Avcı da, AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği yürüyüşe katıldı. Avcı, ülkesiyle gurur duyduğunu belirterek, "Bu ülkenin bu vatanın evladı olmaktan çok mutluyum. Gurur duyuyorum. Biliyorsunuz ki 15 Temmuz Darbe Girişimi'ndeki FETÖ’cüler bize kara bir gece yaşattılar. 15 Temmuz ile ilgili ATM'lerin, benzinliklerin önünde dururken insanlar biz bu vatanın evladı olarak AK Gençlik olarak darbecilerin önünde durduk. Bunun için de çok mutluyum, gururluyum. Bu ülkenin bayrağını, marşını 70-80 ülkede yaşattığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Öte yandan tören alanında Cumhuriyet coşkusu yaşanırken, 3 şüpheli şahıs güvenlik görevlileri tarafından aranmak istendi. Şahısların üzerinden maket silah çıkması üzerine şahısların kimlik sorgusu yapıldı. Şüpheli şahıslar ardından polis nezaretinde emniyete götürüldü.

Ufuk Kıvık



