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Dünya Boks Şampiyonası Almanya’da başlıyor

Almanya’da düzenlenecek olan Dünya Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi 75 kilogramda Birol Aydın ve 49 kilogramda Muhammed Ünlü temsil edecek.

Dünya Boks Şampiyonası Almanyada başlıyor

24 Ağustos 2017 10:05

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Almanya’nın Hamburg şehrinde 25 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi 49 kilogramda Muhammed Ünlü, 75 kilogramda ise Birol Aydın’ın temsil edeceğini belirtti.

“Ana hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları”

Gözgeç, 49 kilogramda ringe çıkacak olan Muhammed Ünlü ve 75 kilogramda dövüşecek olan Birol Aydın’ın A takım seviyesinde ilk kez bir dünya şampiyonasına katılacağını hatırlatarak, “Almanya’dan mümkün olan en iyi sonuçla dönmek istiyoruz. Türkiye Boks Milli Takımı olarak ana hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu. 

Etiketler: Dünya Boks Şampiyonası, Muhammed Ünlü


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