Toplantı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Bilgi Toplama İdari ve Mali İşler Koordinatörü Beyhan Sayın’ın konuşmacı olarak katılımıyla ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Etkinliğin açılışında konuşan BORAM Müdürü Prof. Dr. Haldun Kurama, ülkelerin kalkınmışlık düzeyinin belirlenmesinde göz önüne alınan kriterlerden birinin de doğal kaynakların varlığı ve bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığı olduğunu belirtirken, doğal kaynakları değerli ürüne dönüştürerek satmanın önemine vurgu yaptı. İnovatif ürün üretebilmek için bilgiye ihtiyaç olduğunun altını çizen Prof. Dr. Haldun Kurama, yapılmakta olan toplantı gibi etkinliklerin ise bilginin üretimi ve paylaşılması açısından önemli olduğunu kaydetti.

BOREN İdari ve Mali İşler Koordinatörü Beyhan Sayın, dünya bor rezervlerinin yüzde 72’sinin Türkiye’de yer aldığını belirtirken; Kütahya Emet, Eskişehir Kırka, Balıkesir Bigadiç ve Bursa Kestel’de bulunan ülkemiz rezervlerinin dünya bor ihtiyacını 600 yıl karşılamaya yeteceğini ifade etti.

"Bor Organize Sanayi İhtisas Bölgesi kuruluş yeri adayları arasında Eskişehir de var"

Bor madeninin inşaat, savunma sanayii, tarım, kozmetik ve enerjinin de aralarında bulunduğu 300 kadar alanda kullanıldığını belirten Beyhan Sayın, borun insan sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmadığını da sözlerine ekledi. BOREN’in teşkilat yapısı ve yürüttüğü faaliyetler hakkında da bilgiler veren Beyhan Sayın, kurum olarak Bor Organize Sanayi İhtisas Bölgesi (BOROSİB) kurmak için çalışmalar yaptıklarını ve söz konusu sanayi bölgesinin nereye kurulacağının henüz belirlenmediğini belirtirken, BOROSİB’in kuruluş yeri adayları arasında Eskişehir’in de bulunduğunu ifade etti.

Toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.