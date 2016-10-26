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Dünya CEO’larıyla görüştü

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 9. Türkiye Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı öncesinde dünyanın önde gelen 21 uluslararası firmanın CEO’su ile bir araya geldi.

Dünya CEOlarıyla görüştü

26 Ekim 2016 21:41

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 9. Türkiye Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı öncesinde 21 uluslararası firmanın CEO’su ile Ortaköy’de bulunan Esma Sultan Yalısı’nda akşam yemeğinde bir araya geldi. Canikli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemeğe Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihat Vardar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Cansen Başaran Symes, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Büyükekşi ile dünyanın önde gelen 21 uluslararası firmanın CEO’su ile İstanbul Valisi Vasip Şahin katıldı.

Başbakan Yardımcısı Canikli ile Zeybekci ve Elvan misafirleriyle yakından ilgilendi. Basın mensuplarının kısa bir görüntü almasına izin verilen yemek daha sonra basına kapalı olarak devam etti.


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