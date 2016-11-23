İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuk cezaevlerindeki ve sosyal hizmetlerdeki çocukların durumlarıyla ilgili değerlendirmeler ve bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle bölüm öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı etkinliğe konuşmacı olarak Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Selmin Cansu Demir ile Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Örgütü Temsilcisi Alper Yalçın katılım sağladı. Akademik camianın çocuklar ile ilgili çalışmalarını özellikle bu günlerde ele alması gerektiğinin altını çizen ve aynı zamanda da konferansın moderatörlüğünü yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Tekin konuyla ilgili daha fazla etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

“ÇOCUKLARI TOPLUMA KAZANDIRMA PROGRAMLAR ÇOK ZAYIF”

Prof. Dr. Uğur Tekin aynı zamanda, “Gerek Sosyal Hizmetler’deki çocukların gerekse cezaevlerindeki çocukların durumları iyi değil. 2005 yılında ortaya çıkan çocuk hakları kapsamındaki uygulamalardaki tedbir kararları etkin olamamakta ve bu nedenle de çocuklar cezaevine girmekte. Yani kapalı konuma alınmak durumundalar. Dışarıda çocukları topluma kazandırma programları çok zayıf olduğundan dolayı ve bu tür etkinliklerin düzenlenmemiş olması dolayısıyla çocuklar ceza sisteminin içine alınmakta ve ceza sistemi de çocukları kapalı konuma yönlendirmekte. Bu çok ciddi bir sorun. Mutlaka bunun bir şekilde aşılması gerekiyor. Bunun için biz de üniversitelerde tartışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda çocuklara yönelik suç işleyen ya da mağdur çocukların durumu açısından da bir takım kurumsal yapıların ortaya çıkması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden sivil toplum kuruluşlarına oldukça önemli görevler düşmekte. Yani bu tarz toplumsal duyarlılık gerektiren ve hukuksal anlamda iyileşmesi gereken durumlar için sivil toplum kuruluşları ile beraber sonuç odaklı toplantılar, paneller ve çalıştaylar düzenlememiz gerekiyor” dedi.

“ÇOCUKLARA YÖNELİK SORUNLARI KURUTACAK BİR YASA LAZIM”

Son günlerde gündeme gelen çocuk istismarı ile ilgili yasa için de konuşan Uğur Tekin, “Çocuk istismarına yönelik olan yasanın aslında düzenlenmesi için bir yıllık bir zaman dilimi vardı. Son ana bırakıldı ve yasaya baktığımızda da düzenlemelerin yapılmadığını hemen hemen aynı şekilde getirildiğini görüyoruz. Günümüzdeki tartışmaya neden olan yeni bir madde ilave edildi ki bu kesinlikle çocuklar açısından bir yaklaşım değil. İstismarı aklayan, istismar durumundan mağdur olan çocukları bir kenara iten bir öneri idi. Neyse ki bunun geri çekildiğini öğrendik. Çekilme kararı çok yerinde olmuş fakat en kısa zamanda bu çocuklarla ilgili iyi bir yasa hazırlamak lazım. Vakit daraldı ve önümüzdeki iki hafta içinde yeni yasanın hazırlanması gerekiyor. Sanırım yasa gündeme getirilecek fakat şöyle yapılabilir, bir ara düzenleme ile geçici bir süre için bir yasa getirilebilir. Fakat daha sonradan gerek çocuğa yönelik olan tacizlerin gerekse buna benzer eğilimleri ortadan kaldıracak, kurutacak bir yasa lazım. Bunu da sivil toplum örgütleri ve akademik camianın tartışmaları ve ortak sonuçlarıyla ortaya çıkacak olan kararlar neticesinde olmalı” şeklinde konuştu.

