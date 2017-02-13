İnovatif çocukların desteklenmesi ve Türkiye’yi bölgesinde yenilikçiliğin merkezi yapmayı hedefleyen ödüller için 4 farklı dilde www.childinawards.com adresli bir de web sitesi hazırlandı. Söz konusu site ve yapılan aktivitelerle Türkiye ve dünya çocuklarına tanıtılan ödüller, eylül ayında İstanbul'da yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak.

Bu sene 65. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Elvan Grubu, kurucusu Mustafa Kadiroğlu adına düzenlenen Dünya Çocuk İnovasyon Ödülleri için başvuru sürecini başlattı. İlk olarak 5 Haziran 2016 yılında verilen Mustafa Kadiroğlu Dünya Çocuk İnovasyon Ödülleri, bu yıl toplam 9 kategoride verilecek. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerinde hazırlanan www.childinawards.com adresli site ile Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika'da tanıtılan ödüllere son başvuru tarihi 30 Haziran 2017… Ödül töreni ise eylül ayında İstanbul'da yapılacak.

İnovasyonun çocukluğuna indik!

Çocuk inovasyonunu ödüllendirmenin Türkiye ve dünya için yeni ve gerekli bir şey olduğunu vurgulayan Elvan Grubu Başkanı Hidayet Kadiroğlu, 2 stratejik amaç için bunu yaptıklarını söyledi. Elvan Zeka Kulübü ile Türkiye’de ve dünyada zekanın gelişimini desteklediklerini belirten Hidayet Kadiroğlu; “Geçen yıl başlattığımız ödüllerle gelişen zekanın çıktılarını da ödüllendiriyoruz. Biz bu süreçle inovasyonun çocukluğuna iniyoruz. Çocukken inovasyon kavramıyla tanışan bireylerle daha inovatif bir toplum ve ekonomi inşa edebileceğimize inanıyoruz. İhracatta katmadeğeri yenilikçi nesillerle artırabiliriz.”

Türkiye yenilikçiliğin adresi olabilir

Hidayet Kadiroğlu, sosyal sorumluluk projeleri olan çocuk inovasyon ödülleri ile ilgili olarak ikinci stratejik amaçlarını ise şöyle açıkladı: “Dünyada yenilik ve teknoloji denilince ilk etapta iki yer akla geliyor; 1- ABD’deki Silikon Vadisi, 2 -Hindistan’daki Banglore… Biz de bu ödüllerle Türkiye’yi komşu ve çevre ülkeleri de içine alan özellikle Afro-Avrasya bölgesinde yenilikçiliğin adresi haline getirmek istiyoruz. Yenilik-inovasyon denildiği zaman akla Türkiye gelsin diyor ve bunun için çalışıyoruz."

