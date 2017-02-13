Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Dünya Çocuk İnovasyon Ödülleri Türkiye'de verilecek

Dünya Çocuk İnovasyon Ödülleri Türkiye'de verilecek

Elvan Grubu’nun kurucusu Mustafa Kadiroğlu adına verilen Dünya Çocuk İnovasyon Ödülleri için başvuru süreci başladı.

Dünya Çocuk İnovasyon Ödülleri Türkiyede verilecek

13 Şubat 2017 16:48

İnovatif çocukların desteklenmesi ve Türkiye’yi bölgesinde yenilikçiliğin merkezi yapmayı hedefleyen ödüller için 4 farklı dilde www.childinawards.com adresli bir de web sitesi hazırlandı. Söz konusu site ve yapılan aktivitelerle Türkiye ve dünya çocuklarına tanıtılan ödüller, eylül ayında İstanbul'da yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak. 

Bu sene 65. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Elvan Grubu, kurucusu Mustafa Kadiroğlu adına düzenlenen Dünya Çocuk İnovasyon Ödülleri için başvuru sürecini başlattı. İlk olarak 5 Haziran 2016 yılında verilen Mustafa Kadiroğlu Dünya Çocuk İnovasyon Ödülleri, bu yıl toplam 9 kategoride verilecek. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerinde hazırlanan www.childinawards.com adresli site ile Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika'da tanıtılan ödüllere son başvuru tarihi 30 Haziran 2017… Ödül töreni ise eylül ayında İstanbul'da yapılacak.

İnovasyonun çocukluğuna indik!

Çocuk inovasyonunu ödüllendirmenin Türkiye ve dünya için yeni ve gerekli bir şey olduğunu vurgulayan Elvan Grubu Başkanı Hidayet Kadiroğlu, 2 stratejik amaç için bunu yaptıklarını söyledi. Elvan Zeka Kulübü ile Türkiye’de ve dünyada zekanın gelişimini desteklediklerini belirten Hidayet Kadiroğlu; “Geçen yıl başlattığımız ödüllerle gelişen zekanın çıktılarını da ödüllendiriyoruz. Biz bu süreçle inovasyonun çocukluğuna iniyoruz. Çocukken inovasyon kavramıyla tanışan bireylerle daha inovatif bir toplum ve ekonomi inşa edebileceğimize inanıyoruz. İhracatta katmadeğeri yenilikçi nesillerle artırabiliriz.”

Türkiye yenilikçiliğin adresi olabilir

Hidayet Kadiroğlu, sosyal sorumluluk projeleri olan çocuk inovasyon ödülleri ile ilgili olarak ikinci stratejik amaçlarını ise şöyle açıkladı: “Dünyada yenilik ve teknoloji denilince ilk etapta iki yer akla geliyor; 1- ABD’deki Silikon Vadisi, 2 -Hindistan’daki Banglore… Biz de bu ödüllerle Türkiye’yi komşu ve çevre ülkeleri de içine alan özellikle Afro-Avrasya bölgesinde yenilikçiliğin adresi haline getirmek istiyoruz. Yenilik-inovasyon denildiği zaman akla Türkiye gelsin diyor ve bunun için çalışıyoruz."
 

Etiketler: Dünya Çocuk İnovasyon Ödülleri, Elvan Grubu, Hidayet Kadiroğlu, inovasyon, Mustafa Kadiroğlu, Türkiye


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!