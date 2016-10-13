Antalya, 14-16 Ekim’de pistlerin kral ve kraliçelerini ağırlayacak. Belek Gloria Sports Arena’da Cuma günü başlayacak olan WDSF Senior II Standard Dünya Şampiyonası’na bu sporunun en ünlü isimleri katılacak. 3 gün sürecek şampiyonaya 25 ülkeden 500’ü aşkın dans sporcusu katılacak. 6 yaştan 75 yaşa kadar 16 farklı kategoride Standart ve Latin stillerde gerçekleştirilecek olan şampiyona tam bir dans şöleni yaşatacak.

WDSF Dünya Dans Sporları Federasyonu Spor Direktörü Marco Sietas’ın da onur konuğu olarak katılacağı Senior II Standard Dünya Şampiyonası’na İtalyan Stefano Bernardini - Stefania Martellini gibi dünya sıralamasında yer alan bir çok ünlü dans sporcusu katılacak. 3 gün sürecek olan organizasyonun her gününde, farklı kategorideki yarışmalar başlayacak ve her kategorinin finali başladığı günün içinde yapılıp şampiyonlar belirlenecek.

Son 2 yılda bir çok uluslararası dans organizasyonunu büyük bir başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Organizasyon Genel Koordinatörü Alize Altay, bu performansın ödülü olarak Senior II Standard Dünya Şampiyonası’nın Antalya’ya verildiğini söyledi. Dans sporundaki bu büyük başarının ardında Özaltın Holding’in büyük destek ve katkısının olduğunu vurgulayan Altay, tüm Antalyalıları dans şölenine davet etti.