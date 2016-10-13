Diğer
Kategoriler

Dünya Dans Şampiyonası Antalya’da

Dünyanın en prestijli dans organizasyonlarından olan Senior Open 2016, Gloria Sports Arena’da yapılacak.

Dünya Dans Şampiyonası Antalyada

13 Ekim 2016 13:53

Antalya, 14-16 Ekim’de pistlerin kral ve kraliçelerini ağırlayacak. Belek Gloria Sports Arena’da Cuma günü başlayacak olan WDSF Senior II Standard Dünya Şampiyonası’na bu sporunun en ünlü isimleri katılacak. 3 gün sürecek şampiyonaya 25 ülkeden 500’ü aşkın dans sporcusu katılacak. 6 yaştan 75 yaşa kadar 16 farklı kategoride Standart ve Latin stillerde gerçekleştirilecek olan şampiyona tam bir dans şöleni yaşatacak.

WDSF Dünya Dans Sporları Federasyonu Spor Direktörü Marco Sietas’ın da onur konuğu olarak katılacağı Senior II Standard Dünya Şampiyonası’na İtalyan Stefano Bernardini - Stefania Martellini gibi dünya sıralamasında yer alan bir çok ünlü dans sporcusu katılacak. 3 gün sürecek olan organizasyonun her gününde, farklı kategorideki yarışmalar başlayacak ve her kategorinin finali başladığı günün içinde yapılıp şampiyonlar belirlenecek.

Son 2 yılda bir çok uluslararası dans organizasyonunu büyük bir başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Organizasyon Genel Koordinatörü Alize Altay, bu performansın ödülü olarak Senior II Standard Dünya Şampiyonası’nın Antalya’ya verildiğini söyledi. Dans sporundaki bu büyük başarının ardında Özaltın Holding’in büyük destek ve katkısının olduğunu vurgulayan Altay, tüm Antalyalıları dans şölenine davet etti. 

Etiketler: antalya, Dünya Dans Şampiyonası, Gloria Sports Arena, Senior Open 2016


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!