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Dünya Davos’u İHA’dan takip edecek

Bu yıl 47'nci kez düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yarın başlıyor. İsviçre'nin Davos kasabasında 1971 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Dünya Ekonomik Forum toplantıları bu yıl da 100 ülkeden 3 bin üst düzey katılımcıyı bir araya getiriyor. Katılımcıların bin 200’ü uluslararası şirketin CEO'su. 17-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan zirvenin açılışını ise ilk kez WEF toplantılarına katılan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Davos Xi Jinping yapacak.

Dünya Davosu İHAdan takip edecek

16 Ocak 2017 18:38

Dünya medyasının yakından izlediği Davos’taki zirveyi İhlas Haber Ajansı (İHA) ise profesyonel bir ekiple izliyor. Davos’taki başarılı yayınları nedeniyle dünya medyasının en çok tercih ettiği yayıncı kuruluş olan İHA, bu sene gerçekleşecek olan zirvede de Al Jazeera Arapça ve İngilizce, RTL, Belgium,Bloomberg, ,Sky 24, İtaly, TRT, ,NTV, ,CCTV, Afrika EN TV gibi dünyanın önde gelen televizyonların yanı sıra birçok uluslararası sağlayıcıya da Davos’taki canlı yayınları dakika dakika ulaştıracak.

Aynı anda 5 TV’ye yayın yapabilen canlı yayın araçları, mobil uydu vericiler, internet canlı yayın ekipleri, fly-away sistemleri ile günler öncesinden Davos’a giden İHA prodüksiyon ekipleri bütün hazırlıklarını tamamladı. İhlas Haber ajansı iki ay öncesinden başladığı hazırlık sürecinde Davos’ta 2 katlı bir binayı canlı yayınlar için stüdyolar ve çalışma ofisleri dönüştürdü. Bir çok lider ve bakanın da katılacağı zirveden 21 kamera ile görüntüler dünyaya aktarılacak. İHA-Avrupa’nın deneyimli haber ekipleri ise yine zirveden röportajlar, fotoğraflar ve özel haberleriyle Davos’u dünyaya taşıyacak. 

Mehmet Koca

Etiketler: davos, Dünya Ekonomik Forum, İHA, İhlas Haber Ajansı, takip


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