Başbakan Yıldırım, 4-6 Kasım 2016 tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenmekte olan “Dünya Denizcilik Günü Yan Etkinliği” marjında Dünya Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim’i kabul etti.

Görüşmede Başbakan Yıldırım, IMO’nun etkinlik için seçtiği “Denizcilik Dünya için vazgeçilmezdir” temasının hükümetin ve devletin denizciliğe verdiği önemle tam anlamıyla bağdaştığına dikkat çekti. Başbakan Yıldırım, bu alanda sahip olunan imkan, kabiliyet, tecrübe ve 1999 yılından bu yana aralıksız sürdürülen IMO Konsey üyeliğimiz vasıtasıyla IMO çalışmalarına ve hedeflerine somut katkılarda bulunulduğunu, bunun gelecekte de süreceğini vurguladı.

Genel Sekreter Kitack Lim ise, gerek kabul, gerek Türkiye’nin yan etkinliğe ev sahipliği için şükranlarını dile getirerek; Türkiye’nin IMO Konseyi ve denizcilik dünyasının saygın bir üyesi olarak IMO’ya sunduğu katkılar için müteşekkir olduğunu ifade etti.