Dolara karşı oluşturulan toplumsal tepki sürerken, elektronik alanda faaliyet gösteren dünya devi Toshiba’dan da Türkiye’ye destek geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dövizlerinizi bozdurun, Türk Lirası’na çevirin’ çağrısı hem vatandaşta hem de iş dünyasında geniş yankı bulurken, TOSHİBA Türkiye CEO’su da kararı desteklediğini söyledi.

“Türkiye’yi ve TL’yi destekliyoruz”

Toshiba Turkey Tıbbi Sistemler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Hiroshi Tani, “Türkiye’yi ve Türk Lirası’nı destekliyoruz. Biz zaten Türkiye’de iç alım ihalelerine TL ile katılıyorduk. Ancak çağrıların ardından özel sektörde de müşteriden talep gelmesi durumunda TL fiyatı veriyoruz. Toshiba olarak Türkiye’yi destekliyoruz” dedi.

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri