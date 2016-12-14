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Dünya devinin CEO’sundan TL’ye destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Lirası kullanılması yönündeki çağrısı, Japon dünya devi Toshiba’da da yankı buldu. Toshiba Turkey CEO’su Hiroshi Tani, “Türkiye’yi ve TL’yi destekliyoruz, özel sektör ihalelerimizde de TL’yi kullanmaya başladık” dedi.

Dünya devinin CEOsundan TLye destek

14 Aralık 2016 10:45
Dünya devinin CEO’sundan TL’ye destek - Tıkla İzle

Dolara karşı oluşturulan toplumsal tepki sürerken, elektronik alanda faaliyet gösteren dünya devi Toshiba’dan da Türkiye’ye destek geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dövizlerinizi bozdurun, Türk Lirası’na çevirin’ çağrısı hem vatandaşta hem de iş dünyasında geniş yankı bulurken, TOSHİBA Türkiye CEO’su da kararı desteklediğini söyledi.

“Türkiye’yi ve TL’yi destekliyoruz”
Toshiba Turkey Tıbbi Sistemler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Hiroshi Tani, “Türkiye’yi ve Türk Lirası’nı destekliyoruz. Biz zaten Türkiye’de iç alım ihalelerine TL ile katılıyorduk. Ancak çağrıların ardından özel sektörde de müşteriden talep gelmesi durumunda TL fiyatı veriyoruz. Toshiba olarak Türkiye’yi destekliyoruz” dedi. 

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri


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