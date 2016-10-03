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Dünya Ehlibeyt Vakfı'ndan iftar

Dünya Ehlibeyt Vakfı, Muharrem ayı nedeniyle iftar programı düzenledi.


03 Ekim 2016 23:33

Dünya Ehlibeyt Vakfı, Rixos Grand Ankara Otel’de Muharrem ayı nedeniyle iftar programı düzenledi. Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Öznur Çalık, Yasin Aktay, Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski bakanlar Sema Ramazanoğlu ve Hüseyin Çelik, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan ve çok sayıda davetli katıldı. Sema gösterisinin yapıldığı programda Kur’an-ı Kerim ve dua okundu. 

İftarın ardından bir konuşma yapan Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, “Türkiye’de sistemden dolayı 90 yıldan beri ihmal edilmiş toplum, bilgisizliğe itilmiştir. Mesela bugün bir DEAŞ terörü, 15 Temmuz’da ülkemizi mahvedecek olan bir FETÖ terörü var. Bu proje daha başka bir projeydi. Geçmişte yaşadığımız birçok olayın temelinde bu organizasyonların çıktığının şimdi farkına vardık. Neydi bu oyun, bu tezgah? Emperyalizm ve Siyonizm tüm İslam coğrafyasında mezhep savaşı yaratarak üçüncü dünya savaşını çıkaracaktı. Bu dünya savaşları geçmişte ırkçılıktan, ideolojiden kaynaklanmaktaydı ama şimdi mezhep zeminli, mezhep hedefli büyük bir organizasyon, büyük bir tuzak hazırlanmıştı. Ama o tuzak bozuldu. Bundan sonra aklımızı başımıza alacağız; bütün yöneticiler, bilhassa siyasetçiler” diye konuştu.  

Onur Emre Durak
ANKARA

Etiketler: Dünya Ehlibeyt Vakfı


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