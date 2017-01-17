İsviçre’nin Davos kasabasında 1971 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Dünya Ekonomik Forum toplantıları bu yıl da 100 ülkeden 3 bin üst düzey katılımcıyı bir araya getiriyor. 17-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen zirveye Türkiye’den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve çok sayıda Türk iş adamı katılıyor. Bu yıl 47’ncisi düzenlenen olan zirvenin ana konusunu "Duyarlı ve Sorumlu Liderlik” oluştururken ekonomik büyüme, piyasa ekonomisinde kaybedenlerle kazananlar arasındaki denge mekanizmasının kurulması, dijitalleşmenin toplumun üzerindeki etkileri, uluslararası işbirliği ve pazarların açık, daha adi olması önemli konu başlıklarını oluşturuyor. Ayrıca geçtiğimiz yılın en çok tartışılan konusu olan "Dördüncü Sanayi Devrimi" başlığı bu yıl da tartışılacak ekonomik konuların başında geliyor. Öte yandan forumda ele alınacak önemli konuların başında bölgesel ve iç savaşlar, terörle mücadele, bölgesel sorunlar, Avrupa Birliği’nin geleceği, AB’de artan ırkçılık gibi önemli başlıklarda oturumlar düzenlenecek. Ayrıca mültecilik ve sorunları, açlık, doğal afetler, çevre felaketleri gibi insani sorunlar da Dünya Ekonomik Forumu’nda tartışılacak konuların arasında yer alıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Davos Xi Jinping, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, IMF Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nobel Barış Ödülü sahibi Kolombiya Devlet başkanı Juan Manuel Santos, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Hollanda Kraliçesi Maxima, Ürdün Kralı 2.Abdullah ve Kraliçe Rania, Belçika Kraliyet Çifti Philippe ile Mathilde ve Norveç’in Veliaht Prensi Haakon Mette-Marit, Foruma katılacak isimler arasında bulunuyor. Avrupa Birliğinden ayrılma kararı alan İngiltere’nin Başbakanı Theresa May, Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen iki temsilcisi olan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı John Kerry, Almanya’dan Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble ve Fransız mevkidaşı Michel Sapin, İtalyan Maliye Bakanı Pier Carlo Padoan, Euro Grup Başkanı Jeroen Dijsselbloem ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip de Foruma katılacak.

DAVOS’A 8 MİLYON EURO’LUK BÜTÇE

Dünya Ekonomik Forum toplantıları için İsviçre’nin Davos kasabasında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 100 farklı ülkeden Devlet Başkanları, Başbakan, Bakanları ve en önemli iş adamlarının katıldığı Davos Zirvesi için 8 milyon Euro’luk bütçe ayrıldı. Davos’un güvenliği için ayrılan bütçenin bir kısmını federal hükümet, diğer kısımları kanton hükümeti ve WEF tarafından karşılanıyor. Dünya Ekonomik Forumu süresince Davos semalarından herhangi bir uçuşa izin verilmediği gibi hava savunma sistemlerini kullanan birimlere de vurma yetkisi verildiği açıklandı.

Dünya Ekonomik Forumu toplantılarının yapıldığı kongre merkezinin ve bazı önemli otellerin etrafları dikenli tellerle çevrildi. Bir çok otelin çatısına 24 saat boyunca görev yapacak keskin nişancılar yerleştirildi. Davos kasabasının giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturularak bütün araçlar aranarak kasabaya girmelerine izin veriliyor. Kasabadaki bazı yollar yalnızca diplomatik geçiş üstünlüğüne sahip araçlara tahsis edildi. Foruma katılımcılarının kalacağı otellerin girişine X-RAY cihazları yerleştirilerek otele giren herkes polis kontrolünden geçiriliyor. Dünya Ekonomik Forumu karşıtlarının Davos’ta olası eylemini engellemek için demir yoluyla kasabaya gelmek isteyen bütün yolcular bir kaç istasyon önceden güvenlik kontrolünden geçiriliyor.

Mehmet Koca