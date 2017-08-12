Dünya fil günü kutlandı

Dünya fil gününü kutlamak için toplanan kalabalığa bir konuşma yapan Çevre ve Orman Bakanı Dr. Vardhan ülke genelinde fillerin eyaletlere dengeli dağılımının yapılması çağrısında bulundu. Bakan Dr.Rarhs Vardhan insan hayvan anlaşmazlığına bir son verilmesi çağrısında bulundu. Bakan fillere ve vahşi hayata zarar veren kaçak avcılara karşı bir savaş açılması gerektiğini söyledi.

Yapılan açıklamada Afrika fillerinin tehlike altında bulunduğu, Asya fillerinin ise yok olma tehlikesi altında olduğu kaydedildi. Dünyada 4 yüz bin Afrika fili, 40 bin Asya fillerinin bulunduğu belirtildi.

Dünya Fil Günü Kanadalı Filim yapımcısı Ms. Patricia Sims ve Michael Clark tarafından 2011 yılında başlatıldı. Dünya fil günü dünya genelinde 65 vahşi yaşam örgütünün katılımıyla kutlanıyor.

Dünya fil gününde Myanmar'ın Bango Bölgesinde Winga Baw Fil Koruma kampında bulunan 14 file meyve ziyafeti çekildi.