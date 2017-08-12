Diğer
Kategoriler

Dünya fil günü kutlandı

Hindistan Çevre, Orman ve İklim Değişimi Bakanı Dr. Harsh Vardhan, Dünya Fil Gününde filleri koruma kampanyası başlattı.

Dünya fil günü kutlandı

12 Ağustos 2017 15:48

Dünya fil gününü kutlamak için toplanan kalabalığa bir konuşma yapan Çevre ve Orman Bakanı Dr. Vardhan ülke genelinde fillerin eyaletlere dengeli dağılımının yapılması çağrısında bulundu. Bakan Dr.Rarhs Vardhan insan hayvan anlaşmazlığına bir son verilmesi çağrısında bulundu. Bakan fillere ve vahşi hayata zarar veren kaçak avcılara karşı bir savaş açılması gerektiğini söyledi.

Yapılan açıklamada Afrika fillerinin tehlike altında bulunduğu, Asya fillerinin ise yok olma tehlikesi altında olduğu kaydedildi. Dünyada 4 yüz bin Afrika fili, 40 bin Asya fillerinin bulunduğu belirtildi.

Dünya Fil Günü Kanadalı Filim yapımcısı Ms. Patricia Sims ve Michael Clark tarafından 2011 yılında başlatıldı. Dünya fil günü dünya genelinde 65 vahşi yaşam örgütünün katılımıyla kutlanıyor.

Dünya fil gününde Myanmar'ın Bango Bölgesinde Winga Baw Fil Koruma kampında bulunan 14 file meyve ziyafeti çekildi.  


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç