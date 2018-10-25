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Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Emrah Kuş finalde

Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Emrah Kuş finalde
Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Emrah Kuş finalde

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 82 kiloda mücadele veren Türk güreşçisi Emrah Kuş çeyrek yarı finalde İranlı rakibi olimpiyat ve Dünya şampiyonu Saeid Murad Abdalvali’yi yenerek finale kaldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte Laszlo Papp Arena Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada sabah seansında tüm rakiplerini yenerek adını yarı finale yazdıran Emrah Kuş, finale kalma mücadelesinde İranlı Abdalvali karşısında baştan sona çekişmeli geçen maçın son anlarında 4 puanlık salto oyunu yaparak rakibini 6-4 yendi ve adını finale yazdırdı. 

Akşam seansında finale kalmak için mücadele veren diğer Türk güreşçisi 55 kiloda Ekrem Öztürk ise yarı finalde Kırgız rakibi Zholaman Sharshenbekov ile karşılaştı. Karşılaşmayı 9-1 Kırgız güreşçi kazandı. Öztürk yarın akşam bronz madalya mücadelesi verecek.

Bugün mindere çıkan diğer Türk güreşçileri, 63 kiloda Rahman Bilici birinci turda Gürcü rakibi Lasha Mairemidze'yi 9-0 yendi. Avrupa şampiyonu Rus Stephan Maryanyan'a yenildi. Rus güreşçi finale kaldı ve Bilici yarın repesaj maçları yapmaya hak kazandı.

72 kiloda Murat Dağ birinci turda Amerikalı rakibi Samuel Perkins'i 8-7 mağlup etti, ikinci turda ise İranlı Mohammed Gerai'ye 7-2 yenildi. Bir üst turda İranlı güreşçi Azerbaycanlı rakibine yenilince Dağ şampiyonadan elenmiş oldu.  

Mehmet Başaran 

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