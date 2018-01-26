Dünya Gümrük Günü'nde 100 kilo kaçak gümüş ele geçirildi

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde görev yapan Gümrük Müdürlüğü çalışanları, Dünya Gümrük Günü nedeniyle yolculara lokum, çiçek ve içecek ikramında bulundu. Bir yandan da yolcuların kontrolüne yönelik çalışmalarını sürdüren gümrük görevlileri, şüphelendikleri bir yolcuyu durdurarak valizlerinde arama yaptı. Gümrük memurları, Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan gelen Mısırlı H.A.M’nın valizinde yaptığı kontrollerde Türkiye’ye kaçak olarak sokulmak istenen 100 kilogram işlenmiş gümüş tespit etti. Piyasa değeri yaklaşık 253 bin lira olan gümüşlere el konulurken, yolcu hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

2017 yılında 840 adet kaçakçılık olayını engellediklerini söyleyen Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürü İdris Çalık, “Yeni havalimanında daha modern bir ortamda çalışacağız. 2017 yılı içerisinde 840 adet yakalamamız oldu. Kaçak eşya yakalama oranımızda bir önceki yıla göre yüzde 98 oranında bir artış var. Yeni havalimanını tam bir lojistik üssü olarak kullanacağız. Tamamlandığı zaman deniz ulaşımı, demir yolu, kara yolu hepsiyle entegre olacak. Bir lojistik merkez olarak faaliyet gösterecek. Yeni havalimanında Atatürk Havalimanı'nda görev yapan gümrük memurlarının en az üç katı olacak” dedi.

Tuncer Cengiz