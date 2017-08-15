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Dünya Güreş Şampiyonası’na gidecek isimler belli oldu

Fransa’nın başkenti Paris’te 21-2 Ağustos’ta düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcular belli oldu.

Dünya Güreş Şampiyonasına gidecek isimler belli oldu

15 Ağustos 2017 10:29

Paris’te düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’na sayılı günler kala şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek sporcular belli oldu. Şampiyonada 24 sıkletin 23’ünde sporcular Türkiye’yi temsil edecek. 21-22 Ağustos’ta Grekoromen Güreş A Milli Takımı, 23-24 Ağustos’ta Kadınlar Serbest Güreş A Milli Takımı ve 25-26 Ağustos’ta Serbest Güreş A Milli Takımı mindere çıkacak.

Dünya Şampiyonalarının Olimpiyatlar’dan sonraki en büyük şampiyona olduğuna dikkat çeken Başkan Musa Aydın, “Türkiye Milli Takımlarımız sene başından bu yana çok iyi hazırlandılar. Verimli kamp dönemi geçirdiler. Türkiye Güreş Federasyonu olarak sporcularımız için her türlü imkanı sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

2 yıldır sporcuların çok iyi bir ivme yakaladığını belirten Aydın, “2015 yılında göreve geldiğimden bu zamana kadar Türk güreşinde çok güzel işler yaptık. Güreşe yaptığımız yatırımlar, hayata geçirdiğimiz projelerin meyvesini aldık ve almaya devam ediyoruz. Şunu söyleyebilirim Türk güreşi tarihinin zirvesine çıktı. Bakınız 2015 Dünya Şampiyonasında 3 altın 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli takımımız 18 yıl aradan sonra bir rekora imza attı. Hemen arasından 2016 yılında Rio Olimpiyat Oyunlarında 1 altın 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile 52 yıl aradan sonra tarihi bir rekor kırdık. Geçtiğimiz aylarda yapılan Avrupa Şampiyonasında 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile 68 yıl aradan sonraki en iyi başarıyı elde ettik. Tabi bu başarıları üst üste koyduğumuzda çok şükür ülkemize, milletimize büyük gururlar yaşatmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

KADRODA 22 İSİM BULUNUYOR

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek kadro ise şöyle, Serbest Stil’de Süleyman Atlı, Cengizhan Erdoğan, Mustafa Kaya, Yakup Gör, Soner Demirtaş, Selim Yaşar, Rıza Yıldırım, Taha Akgül mücadele edecek. Grekoromen stilde Hammet Rüstem, Atakan Yüksel, Murat Dağ, Fatih Cengiz, Aslan Atem, Metehan Başar, Fatih Başköy, Rıza Kayaalp mücadele edecek. Kadınlar Serbest Stilde Evin Demirhan, Sümeyye Sezer Zeybek, Bediha Gün, Ayşe Vatansever, Derya Bayhan, Hafize Şahin, Yasemin Adar mücadele edecek.


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