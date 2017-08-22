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Dünya Güreş Şampiyonası'nda Atakan Yüksel, bronz madalya kazandı

Dünya Güreş Şampiyonası Grekoromen 66 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Atakan Yüksel, dünya üçüncüsü oldu.

Dünya Güreş Şampiyonasında Atakan Yüksel, bronz madalya kazandı

22 Ağustos 2017 21:04

Fransa’nın başkenti Paris’te devam eden Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Grekoromen branşında devam eden müsabakalarda Türkiye Grekoromen A Milli Takımı şu ana kadar 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.

130 kiloda güreşen milli sporcu Rıza Kayaalp ise bu akşam final maçına çıkacak. 66 kiloda mücadele eden milli güreşçi Atakan Yüksel, ilk maçında karşılaştığı Polonyalı rakibine karşı önde götürdüğü maçı son saniyelerde verdiği puanlarla 2-1 kaybetti.

Daha sonra Atakan, rakibinin finale yükselmesiyle birlikte repesaj maçına çıkma hakkı elde etti. İlk repesaj maçında karşılaştığı Çekli rakibini 7-1 ile geçen Atakan, ikinci repesaj maçında Hırvat rakibini ise 2-1 yendi. Atakan Yüksel, akşam seansında bronz madalya için çıktığı maçta İranlı rakibi Mohammad Hossein Elyasi’yi de 2-1 mağlup ederek Dünya üçüncüsü oldu. 


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